الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة جدة

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة جدةالجمعة، 19 مايو 2023 11:49 م
الرئيس السيسى
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