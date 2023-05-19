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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة جدة

الجمعة، 19 مايو 2023 11:49 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة جدة الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

السيسى

الرئيس السيسي

القمة العربية

قمة جدة



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