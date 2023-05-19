وقال أكسيونوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، إن "قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط أربع طائرات بدون طيار في شمال شبه جزيرة القرم دون وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة لذلك"، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتزام بالهدوء والابتعاد عن مكان الحادث .

وكان قائد أسطول البحر الأسود الأدميرال فيكتور سوكولوف، قد قال ، الأسبوع الماضي ، إن القوات الروسية تستخدم منظومة موحدة حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية.