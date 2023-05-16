الضرائب توضح كيفية احتساب القيمة المضافة على واردات الذهب

كتب أحمد مصطفى

حصل اليوم السابع علي صورة خطاب وارد من مصلحة الضرائب المصرية موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك حول إحتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة علي واردات الذهب سواء مشغولات أو سبائك.

وحسب الخطاب الذى تضمن جدولا توضيحيا، فإن قيمة المصنعية علي جرام الذهب لو افترضنا أنها تبلغ 80 جنيها مصريا، وبذلك لو بلغت قيمة المشغولات الذهبية الواردة 200 جرام ذهب يكون حسابها كالآتى 200 جرام مضروبة فى 80 =16000 هي قيمة المصنعية مضروبة فى 14% (نسبة القيمة المضافة) مقسوم على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 جرام ذهب هو 2240 جنيها.