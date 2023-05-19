وأفاد سكان من القرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال رجلين وابنيهما عقب مداهمة منازل بالقرية وتفتيشها، مشيرين إلى أن أحد المعتقلين أسير محرر.

يُشار إلى أن الاحتلال يفرض حصاره على القرية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، بغلق مدخليها الرئيسيين، وبمنعه للسكان من الدخول إليها أو الخروج منها، وهو ما يضطرهم إلى سلوك طرق بديلة طويلة.

وحسب سكان "المغير"، فقد تمت مصادرة 75٪ من أراضيهم لصالح المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية والمحميات الطبيعية. وفي نوفمبر 2014، تعرض مسجد "المغير" لأضرار جسيمة عندما أحرقه مُستوطنون.