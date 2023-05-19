وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين الأربعة، وقامت بتفجير ورشة نجارة ملاصقة لمنزل مواطن، وكان بداخلها كمية من الأخشاب وأدوات خاصة للنجارة، مما أدى إلى اندلاع النيران داخل الورشة واحتراقها وتدميرها بالكامل.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في طولكرم، وفتشتها وخربت محتوياتها وسلمت مواطنا بلاغا بضرورة مراجعة المخابرات الإسرائيلية.