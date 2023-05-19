الاتصالات: 4.9 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات وهى تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا فى مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولى.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة؛ بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وماريسا لاجو نائبة وزير التجارة الأمريكية، وجون ديروشر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والسفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة، وعدد من رؤساء وممثلى الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المكثفة التى تقوم بها الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود والتى أثمرت عن زيادة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025 وتوفر 34 الف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للشركات العالمية المتخصصة فى مجال الخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير بالإضافة إلى تقديم حوافز دعم التدريب؛ مضيفا أنه يتم تنفيذ برامج لبناء القدرات فى مجال التصميم الإلكترونى ستسهم فى زيادة عدد المتخصصين فى هذا المجال بنسبة 65% بنهاية 2023 بما يسهم فى جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكترونى وتعظيم الصادرات فى هذا المجال.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 16.3%؛ موضحا الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى العام الحالى بمتوسط سرعة 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية؛ منوها إلى أنه يمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 14 كابل بحرى وجارى حاليا إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم الإبداع التكنولوجى من خلال تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية؛ منوها إلى استضافة 24 شركة تصميم إلكترونى فى مركز الابتكار بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب كلمته؛ قام الدكتور عمرو طلعت بإجراء حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه جارى العمل على اصدار قانون تصنيف البيانات، و"سياسة السحابة الحوسبية أولاً"؛ موضحا أنه سيتم عقد مناقشات وحوارات مجتمعية مع الشركات ومنظمات المجتمع المدنى لضمان الوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع ماريسا لاجو نائب وزير التجارة الامريكية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى عدد من المجالات؛ أبرزها: التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، ومراكز البيانات، والتعهيد، والخدمات البريدية.

وبحث الجانبان تبادل الخبرات فى مجالات الجيل الرابع للصناعة 4.0، والجوانب التنظيمية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، كما تم مناقشة فرص جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون التقنى والعلمى مع مراكز البحث والتطوير الامريكية فى مشروعات الذكاء الاصطناعى.