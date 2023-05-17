نائب محافظ الوادى الجديد تتابع البرامج التدريبية بمركز "إبداع مصر الرقمية"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، البرامج التدريبية المُنفذة بمركز "إبداع مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقها مصطفى عطية مسئول المركز، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضرى.

واستعرضت نائب المحافظ مشروعات تخرج متدربي الدورة التدريبية في مجال الطاقة المتجددة، مشيدةً بأفكار المشروعات التي نفذها المتدربون، والتي تواكب احتياجات المحافظة، ومستهدفات سوق العمل، ومنها مشروع تجفيف الفواكه ومشروع التحكم الإلكتروني في منظومة الري، وذلك بالاعتماد على الطاقة النظيفة، موجهًة بإعداد دراسات جدوى للمشروعات لتنفيذها على أرض الواقع.

كما التقت بالمتدربين بدورة (IT) المنعقدة حالياً بالمركز، واستمتعت إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تعظيم الاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز وتذليل أي معوقات تواجههم.