ارتفاع عدد قتلى الإعصار "موكا" فى ميانمار إلى 145 شخصا

ونقلت قناة (إيه بي سي) الأمريكية عن هذه الوسائل قولها "إن ولاية "راخين" الواقعة غربي ميانمار تعد الأكثر تضررا جراء الإعصار".. مشيرة إلى أن أربعة جنود و24 شخصا من سكان ولاية راخين بالإضافة إلى 117 من الروهينجا لقوا حتفهم، حيث تم إلقاء اللائمة في القتلى على الأشخاص الذين رفضوا الإجلاء من منازلهم على الرغم من تحذير السلطات قبل أن تضرب العاصفة البلاد.

وأضافت وسائل الإعلام أن السلطات أجلت 63 ألفا و302 شخص من أصل 125 ألفا و789 من أقلية الروهينجا الموجودين في 17 مخيما في 17 منطقة بما في ذلك مدينة "سيتوي"، وذلك منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في ميانمار قد قالت إن الإعصار "موكا" وصل إلى اليابسة في ولاية (راخين) بالقرب من مدينة "سيتوي" يوم الأحد الماضي وكانت تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات (130 ميلا) في الساعة.