إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين أمام بوابة الاستثمار بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى ملاكى أمام بوابة الاستثمار طريق عز الدين دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ تصادم سيارة ملاكى رقم (594 س ل ل ) مع سيارة ميكروباص رقم (4274 ط ن ص ) بوصلة عز الدين أمام بوابة الإستشمار دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من الرفاعى على أحمد 60 عاما مقيم حى السلام مصاب إشتباه كسر بالضلوع و سحجات وكدمات بالجسم، ومحمد صلاح جمال 19 عاما مقيم مدينة المستقبل مصاب جرح قطعى بالحاجب الأيسر و فتحى عبد الحميد فتحى 29 عاما مقيم أبو عطوة مصاب سحجات وكدمات بالجسم ومصطفى رمضان محمد 39 عاما مقيم سرابيوم مصاب سحجات وكدمات بالجسم و كدمة بالصدر ومحمود أحمد محمود 31 عاما مقيم حى السلام مصاب إشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمة بالرأس وإشتباه كسر بالساعد الأيمن و الساق الأيمن و إشتباه ما بعد الإرتجاج وحسن مصطفى حسن 20 عاما مقيم مدينة المستقبل مصاب سحجات وكدمات بالجسم .

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا .

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.