اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل فى أحد المصارف الزراعية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:06 ص
مصرع طفل فى أحد المصارف الزراعية بالإسماعيلية غريق - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه غرقا نتيجة سقوطه خلال لهوه قرب منزله فى أحد المصارف الزراعية بدائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد  بورود بلاغ بسقوط الطفل "يس.إ.ج" 3 سنوات مقيم بمنطقة أبو جازية التابعة لقرية السبع آبار في مصرف زراعى بالقرية.
 
على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية. 
 
وقال شهود عيان ان الاهالي نجحو في انتشال جثمان الطفل من المياه بعد اختفائه والبحث عنه، إلا انه كان قد توفي متأثراً باسفكسيا الغرق،
تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى. 
 

الاسماعيلية

ابوصوير

امن الاسماعيلية

شرطة النجدة

اسعاف الاسماعيلية

غرق طفل

مصرع طفل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة