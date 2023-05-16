مصرع طفل فى أحد المصارف الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى طفل مصرعه غرقا نتيجة سقوطه خلال لهوه قرب منزله فى أحد المصارف الزراعية بدائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط الطفل "يس.إ.ج" 3 سنوات مقيم بمنطقة أبو جازية التابعة لقرية السبع آبار في مصرف زراعى بالقرية.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية.

وقال شهود عيان ان الاهالي نجحو في انتشال جثمان الطفل من المياه بعد اختفائه والبحث عنه، إلا انه كان قد توفي متأثراً باسفكسيا الغرق،

تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.