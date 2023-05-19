إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين على دائرى بنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من عبد الرحمن ناصر سيد 22 مصاب اشتباه كسر بالفخد الايسر وسحجات وكدمات، اشرف سيد صادق 40 سنه سائق مصاب اشتباه مابعد الارتجاج ، شريف اشرف سيد 12 سنه، طالب مصاب سحجات وكدمات بالجسم ، جميعهم مقيمون مركز ناصر ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.