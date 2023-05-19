اليوم السابع
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الجمعة، 19 مايو 2023 03:19 م
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إخماد حريق اشتعل داخل مركب بنهر النيل فى الزمالك

الجمعة، 19 مايو 2023 02:57 م
إخماد حريق اشتعل داخل مركب بنهر النيل فى الزمالك ارشيفية
عبد الرحمن سيد

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اشتعل حريق بمركب بمنطقة الزمالك، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد اشتعال حريق بمركب بمنطقة الزمالك، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
بإجراء المعاينة تبين ان الحريق اشتعل بمخلفات بمركب، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

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