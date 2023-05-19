ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام.. تبدأ 3 يونيو

كتب ـ محمود راغب

تستعد كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى "امتحانات نهاية العام 2023" ، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل لمختلف الفرق الدراسية .

وبدأت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نشر جداول الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة على صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تنطلق امتحانات الفرصة الأولى 3 يونيو .

وتبدأ امتحانات الفرقة الثانية 4 يوينو، والفرقة الثالثة 3 يونيو، والفرقة الرابعة 4 يونيو، على أن تعقد أعمال الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية.

ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.