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ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام.. تبدأ 3 يونيو

الجمعة، 19 مايو 2023 08:00 م
ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام.. تبدأ 3 يونيو جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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تستعد كلية الألسن بجامعة عين شمس ، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى "امتحانات نهاية العام 2023" ، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل لمختلف الفرق الدراسية .
 
وبدأت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نشر جداول الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة على صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تنطلق امتحانات الفرصة الأولى 3 يونيو .
 
وتبدأ امتحانات الفرقة الثانية 4 يوينو، والفرقة الثالثة 3 يونيو، والفرقة الرابعة 4 يونيو، على أن تعقد أعمال الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية.
 
ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. 
 
 
 

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