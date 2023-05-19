وقال ألبانيز ووونج - في بيان نقلته قناة (سى إن إن) الأمريكية - إن العقوبات ستستهدف 21 كيانا، بما في ذلك الشركات التابعة لشركة الطاقة المملوكة للدولة "روس آتوم" بالإضافة إلى شركات النفط والذهب الروسية الكبرى.. كما تستهدف الكيانات الدفاعية التي تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا وخمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد.

وأضاف البيان أن أستراليا ستحظر أيضا تصدير جميع الآلات والأجزاء ذات الصلة إلى روسيا والمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية بشكل مؤقت.

ولفتت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى أن العقوبات تستهدف قطاعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية لروسيا.

بدوره، قال ألبانيز: "نحن سنواصل العمل مع مجموعة الدول الصناعية السبع والشركاء الدوليين من أجل معالجة الآثار العالمية للغزو الروسي.. والذي يتضمن انعدام الأمن الغذائي والطاقة، والذي يعد مصدر قلق كبير لمنطقتنا".

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء الأسترالي إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي بدأت في وقت سابق اليوم في مدينة "هيروشيما".