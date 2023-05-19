 

الخط الثالث للمترو يمد ساعات العمل استعدادا لمباراة الأهلى والترجى

تزيد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك عدد القطارات وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى مساء اليوم الجمعة.