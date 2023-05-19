نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بجدة، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: يجب أن نتعاون لاحتواء الأزمة المشتعلة فى السودان الشقيق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، أن الأزمة التى اشتعلت فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات فى ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربى المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا من أى وقت مضى. الرئيس السيسي: المنطقة تمر بظروف قاسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضرورى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى- فى كلمته أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة-أن المنطقة تمر بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضروري وحيوى، مؤكا أنه يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية، مشيرًا إلى أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد نظام العولمة. ولى العهد السعودى: لن نسمح أن تتحول منطقتنا ميدانا للصراعات أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال رئاسته لأعمال القمة العربية في دورتها ال32 المنعقدة في جدة، اليوم الجمعة، بأنه لن نسمح أن تتحول منطقتنا ميدانا للصراعات، ويكفينا سنوات من الصراع عانت منها شعوبنا .

ملك البحرين يؤكد دعم حقوق مصر فى مياه النيل قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن القمة العربية جاءت لتجديد العزم وتعزيز العمل العربي المشترك لترسيخ الاستقرار والوئام، عبر تحقيق السلام العادل والشامل، مرحبا بالمساعي العربية لتعزيز الاستقرار الاقليمي، وشدد ملك البحرين خلال كلمته بالقمة العربية الـ32 بجدة، على ضرورة حماية الحقوق العربية، وفي مقدمتها حق مصر في مياه النيل، وكذلك حقوق الفلسطينيين، مرحبا بعودة سوريا الى الجامعة العربية.

زيلينسكي أمام القمة العربية: لم نختر طريق الحرب ومجبرون على مواصلة القتال قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى فى كلمته أمام القمة العربية، إن الأوكرانيين لم يختاروا طريق الحرب، وهدفنا حماية الشعب الأوكرانى، وما يحدث فى بلادنا ليس مجرد نزاع بل هو حرب . غدا .. طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.

وزير التعليم يحيل واقعة تسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية للنيابة العامة

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لل شهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة. الوفد التجارى الأرجنتينى: التوسع الاقتصادى بمصر مشجع ونعمل على تعاون مستدام أكد أعضاء وفد تجارى رفيع المستوى يضم 35 فردًا من مقاطعات وسط الأرجنتين، أن التوسع الاقتصادى الذى تشهده مصر مُشجع جدًا للمستثمرين، ويساعد فى الدفع بعلاقات التعاون نحو أفق أرحب، بما يلبى التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين. الخط الثالث للمترو يمد ساعات العمل استعدادا لمباراة الأهلى والترجى تزيد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك عدد القطارات وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى مساء اليوم الجمعة.

غلق طريق 26 يوليو كليا بداية من ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادى النيل يومين أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة ل محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة (بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر). فلكيا.. هلال ذو القعدة لعام 1444 هجريا يولد اليوم والأحد المقبل أول أيامه يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الجمعة 29 من شوال 1444 هجريا الموافق 2023/5/19 (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية. البرهان يعفى حميدتى من منصبه بمجلس السيادة السودانى ويعيّن مالك عقار خلفا له أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، مرسوما بإعفاء حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة كما أصدر مرسوما بتعيين مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2235 جنيها للجرام عيار 21