أبو الغيط: القمة العربية الـ32 بجدة حققت المرجو وعودة سوريا من أهم قراراتها

أ ش أ

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية الـ32 فى المملكة العربية السعودية، حققت المرجو منها وأن قرار عودة سوريا يعد من أهم قراراتها.

وأضاف أبو الغيط - في كلمته خلال المؤتمر الصحفى للقمة التى عقدت بمدينة جدة، أن الاجتماعات كانت سلسلة للغاية وهادئة، مشيرا إلى أن أهم القرارات هي عودة سوريا مرة أخرى وهي تحمل رمزية واضحة للغاية بأن العرب يريدون أن ينخرطوا بقوة لحل الأزمة السورية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إنه ينبغي الاعتراف بأن غالبية الأزمات العربية تعالج خارج الإطار العربي وبالكاد كانت الدول العربية تشارك فيها.



وأضاف أبو الغيط، أن هناك الآن على سبيل المثال لجنة من خمس دول خاصة بحل الأزمة السورية ولجنة أخرى للسودان والتعامل مع أزمتها، كما أن هناك تفاعلاً من الجامعة العربية مع الأزمة الليبية في الإطار الدولي وبالتالي هذه اللجان سوف تعمل ولديها بعض المعلومات التي تؤشر إلى فعاليتها.



وأوضح أبو الغيط أن الأزمة السورية ستحظى باهتمام أكبر من خلال التعاون مع الحكومة السورية.



وحول الأوضاع في السودان، قال أبو الغيط إن اللجنة الوزراية العربية المكلفة بالحوار مع الأطراف السودانية اجتمعت أول أمس، واستمعنا لتقرير حول جهد المملكة السعودية في السعي بين الطرفين لتحقيق وقف إطلاق نار ثم الانتقال إلى هدنة مفتوحة ثم بدء البحث في صلب التسوية.



وتوقع أن تكون لدى الجامعة لقاءات أخرى بين المملكة السعودية والأمانة العام للجامعة العربية وجمهورية مصر العربية، لتتحرك الأمور باتجاه تسوية الوضع بشكل إيجابى.