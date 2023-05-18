58 ألفا و582 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2022_2023، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، كما تنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وحتى يوم الخميس 8 يونيو 2023 وتستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدء من الجمعة 9 يوينو 2023 ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات (صناعى – زراعى) طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار "سلومة" إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ (58582) طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات، (25529) صناعي، (3575) زراعى، (25352) تجارى، (4126) فندقي، موزعة على 195 لجنة.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، كما تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16-18) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وفى سياق متصل أكد مدير المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وأشار أنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

وأكد توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

كما أكد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب.

وشدد مدير المديرية على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.