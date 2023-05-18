اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 11:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

58 ألفا و582 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فى الجيزة

الخميس، 18 مايو 2023 09:55 م
58 ألفا و582 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فى الجيزة أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2022_2023، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ومن المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، كما تنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وحتى يوم الخميس 8 يونيو 2023  وتستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدء من الجمعة 9 يوينو 2023 ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات (صناعى – زراعى) طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
وأشار "سلومة" إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ (58582) طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات، (25529) صناعي، (3575) زراعى، (25352) تجارى، (4126) فندقي، موزعة على 195 لجنة.
 
وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، كما تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16-18) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان. 
 
وفى سياق متصل أكد مدير المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا. 
 
وأشار أنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.
 
وأكد توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.
 
كما أكد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب.
 
وشدد مدير المديرية على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.
 
 
 
 
 
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في الجيزة

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023

امتحانات الصف السادس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي

امتحانات الدبلومات الفنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة