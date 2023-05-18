4 مجمعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز وقرى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تواصل أعمال مبادرة حياة كريمة فى الإسكندرية، من أجل إنجاز الأعمال لتطوير مراكز الخدمة بمركز ومدينة برج العرب، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومن أهم أهدفها توفير حياة آدمية للمواطنين من خلال تطوير قرى الريف المصرى بجميع محافظات الجمهورية، ومنها إنشاء 4 مجمعات خدمية جديدة، ببرج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج وأبوصير والغربنيات.

ومن جانبه، قام اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب فى الاسكندرية، بتفقد مجمع خدمات برج العرب القديم وقرية الغربنيات بمركز ومدينة برج العرب، رافقة خالد سعد سكرتير عام المركز، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المراكز الأربعة.

وأعلن مركز ومدينة برج العرب، أنه تم انشاء عدد 4 مجمعات خدمية حكومية ببرج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج وابوصير والغربنيات، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة ضمن الخدمات المقدمة لأهالى مركز وقرى برج العرب.

وعلى صعيد آخر، فإن مبادرة حياة كريمة هى نقلة نوعية شهدتها القرى التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية بفضل مشروعات مبادرة حياة كريمة، لا سيما رفع كفاءة المرافق بها من شبكات الصرف الصحى والكهرباء والغاز.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير سابق، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى، وبلغ عدد المستفيدين 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية التى تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة فى إنشاء 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 183 فصلا دراسيا، 10 مدارس، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحى، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 3 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 3 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 24 كم.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية، أوضح تقرير وزارة التخطيط، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 401 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 22/2023 تبلغ 44,9 مليار جنيه، بنسبة نمو 72,7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 27,4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 61%، يليه قطاع البترول بقيمة 5,9 مليار جنيه بنسبة 13,1%، ويخص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 4,3 مليار جنيه بنسبة 9,6% ثم الاسكان 3,1 مليار جنيه بنسبة 6,9%، ثم قطاع التنمية المحلية باستثمارات تبلغ 1,8 مليار جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه بنسبة 5,4%.