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1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الثانى

الخميس، 18 مايو 2023 09:57 ص
1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الثانى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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وافق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة بواقع 1000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة ( الموظفين و العمال) نظير الجهد المبذول في سبيل إتمام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 على أن يتم الصرف اعتبارا من الأول من يونيو 2023.
 
ووضعت الجامعة عدد من الضوابط لصرف المكافأة وهى ان تصرف عن التواجد الفعلى خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 مايو، على ان يكون تمويل قيمة المكافأة من المراكز والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وتستكمل فروق الصرف من الموازنة.
 
وتصرف المكافأة للمنتبدين للجامعة عن فترة الانتداب وكذلك المحالين للمعاش عن فترة الخدمة الفعلية خلال المدة المشار إليها ، يتم الصرف للحاصلين على أجازة جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر بواقع نسبة التواجد في العمل الفعلى ، ويتم الصرف للعاملين بالمسشتفيات اتابعة للجامعة من الميزانيات الخاصة بكل مستشفى لعامليها . 
 
 

 


الفصل الدراسى الثانى

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مكافأة جامعة الازهر



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