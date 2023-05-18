وكيل الأزهر يوجه بنشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية على بوابة الأزهر

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، ورافقه الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال أمانة السر للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، واستقبلهما الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

وحرص وكيل الأزهر على المرور على جميع حجرات الإدارات المركزية للامتحانات، واطلع على أرقام الجلوس للطلاب واطمأن على الانتهاء منها، ووجه بنشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.

واطلع الدكتور الضوينى على أعمال أمانة السر وهى وضع وندب رؤساء اللجان والمساعدين والأعضاء، كما اطلع على البرنامج الإلكترونى الذى يختار الأعضاء المشاركين فى كنترول الشهادة الثانوية دون أى تدخل أو محاباة، متوجها بالشكر لكل العاملين على جهودهم ونصحهم بالسرية والأمانة والدقة.