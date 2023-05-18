وكيل أوقاف الأقصر يعلن بدء مبيعات مشروع صكوك الأضاحى فى 11 منفذا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء مبيعات مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية لعام 1444 / 2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، إنه نجحت إدارة أوقاف الزينية ببيع عدد 1 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وعليه يتم بيع أول الصكوك فى المشروع، حيث أن صك الأضحية من وزارة الأوقاف يشمل (أضحية – نذر – صدقة)، وتبلغ قيمة الصك 5000 جنيه فى الأضاحي المستوردة، و8000 جنيه فى الأضاحي البلدية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، إنه يتم توفير الصكوك فى الأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 – إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01067861548 – إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01110057197 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01122157140 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 – إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 – إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 – إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.

فيما قاد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية على عدد من مساجد مركز ومدينة أرمنت غرب المحافظة، للتأكد من خدمة المصلين ورواد المساجد بأفضل صورة من رجال الأوقاف، حيث شملت جولة وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، المرور على مسجد الرضا فى أرمنت الحيط ومسجد الزلفى بأرمنت الحيط، ومسجد الصن بأرمنت الحيط، ومسجد الشيخ صالح بأرمنت الحيط ومسجد الخطيب بأرمنت الحيط، حيث قام بإلغاء درس ديني داخل مسجد الصن للمصلين والتى جاءت بعنوان "حسن الخلق".