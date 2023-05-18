وفاة نقيب صيادلة بورسعيد بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم الخميس، الدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب صيادلة بورسعيد ، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعي لفيف من الشخصيات العامة والتنفيذيين بمحافظة بورسعيد، الدكتور عبدالوهاب قوطة، الذي كان يُشهد له بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.

وقدم قطاع كبير من الأطباء والصيادلة ومجلس إدارة نقابة الصيادلة ببورسعيد، العزاء في الدكتور عبدالوهاب قوطة.

وأكد أقارب الدكتور عبدالوهاب قوطة، وذويه، أنه سوف يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر بورسعيد وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال.