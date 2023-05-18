اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة نقيب صيادلة بورسعيد بعد صراع مع المرض

الخميس، 18 مايو 2023 11:42 ص
وفاة نقيب صيادلة بورسعيد بعد صراع مع المرض نقيب صيادلة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفي صباح اليوم الخميس، الدكتور عبدالوهاب قوطة، نقيب صيادلة بورسعيد، وذلك بعد صراع مع المرض.
 
ونعي لفيف من الشخصيات العامة والتنفيذيين بمحافظة بورسعيد، الدكتور عبدالوهاب قوطة، الذي كان يُشهد له بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.
 
وقدم قطاع كبير من الأطباء والصيادلة ومجلس إدارة نقابة الصيادلة ببورسعيد، العزاء في الدكتور عبدالوهاب قوطة. 
 
وأكد أقارب الدكتور عبدالوهاب قوطة، وذويه، أنه سوف يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر بورسعيد وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال.
 
 
 
نقيب صيادلة بورسعيد
نقيب صيادلة بورسعيد



 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

نقيب صيادلة بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة