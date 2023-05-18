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وفاة سيدة عقب إجرائها عملية جراحية فى دمياط.. والنيابة تحقق

الخميس، 18 مايو 2023 10:49 م
وفاة سيدة عقب إجرائها عملية جراحية فى دمياط.. والنيابة تحقق جثة - أرشيفية
دمياط - هيثم مراد

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توفيت سيدة بمحافظة دمياط إثر قيامها بعملية جراحية داخل مركز طبي خاص، وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا أفاد بوفاة سيدة تدعى "ر ب" 37 عاما ربة منزل، مقيمة بقرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك عقب قيامها بإجراء عملية استئصال الرحم. 
 
وحرر قسم شرطة مركز شرطة الزرقا المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات حول الواقعة لكشف ملابساتها والتوصل إلى أسباب الوفاة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بالصفة التشريحية. 
 
وتباشر نيابة مركز الزرقا بمحافظة دمياط التحقيقات حول الواقعة، فضلا عن قيام فريق من قبل إدارة الطب الشرعي بتشريح الجثمان تمهيدا لإعداد التقرير اللازم حول أسباب الوفاة.

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