محافظ دمياط تستكمل افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة

دمياط معتز الشربينى

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط، وذلك فى ثالث جولة ميدانية تجريها، حيث جاءت جولة اليوم بمدينة ومركز فارسكور، ورافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة..

واستهلت الجولة بافتتاح مدرسة العمدة طه بدوي الرسمية للغات بقرية شرباص، حيث تفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا بتبرع من أحد الأهالي على مساحة 2500جم2 بعدد 22 فصل دراسى لرياض الأطفال و المرحلتين الابتدائية والاعدادية ،وقاعات للانشطة ومعامل و فناء مجهز بمساحة خضراء وملعب كرة طائرة، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل و مخطط انشاء مدرسة ثانوى لتغطية القرية والمناطق المحيطة.

وتسلمت درعًا تذكاريًا من المجتمع المدنى مشيدة بجهودهم لإقامة المدرسة ، كما وجهت الشكر لهم على هذا الدعم الكبير.

وعلى جانب آخر افتتحت " المحافظ " أيضًا مدرسة شرباص الابتدائية الجديدة والتى تم انشاؤها مؤخرًا على مساحة 1320 م2، بعدد 16 فصلًا، وقاعات ومعامل.

وأشادت "المحافظ " بالمستوى التنفيذى للمدرسة ، مؤكدة ان هناك جهود كبيرة تم تحقيقها بالفترة الأخيرة للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير المنشآت وإنشاء عدد آخر بكافة المناطق الأمر الذى ساهم فى تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول والنهوض بالمنظومة التعليمية وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التعليم بكافة فئاته لتخريج أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية، وجاء ذلك بحضور لى عبد الرؤوف مدير مديرية التربيةو التعليم والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الابنية التعليمية.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المدرسة الفنية للتمريض بفارسكور والتى شهدت أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق، حيث رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وتفقدت " المحافظ " مبنى المدرسة الذى ضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلى وتأتي ضمن 4 مدارس للتمريض للبنات بدمياط، هذا إلى جانب مدرسة للبنين. وخلال الافتتاح، تابعت الدكتورة منال عوض، سير عملية الامتحانات بالمدرسة، وتواصلت مع الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوافر المناخ الملائم لأداء امتحانتهن بسهولة ويسر. وأشارت محافظ دمياط إلى ان هذا الشهر شهد افتتاح مدرستين للتمريض بعد تطويرهما ، مؤكدة أن تلك الجهود تأتى تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم الفنى، وأكدت الدكتورة منال عوض بالاهتمام البالغ بمدارس التمريض لإعداد فريق مؤهل بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية.