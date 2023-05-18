وزير الرى: دراسة تصنيع قطع غيار الطلمبات بالشركات المصرية والتشيكية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السفير إيفان جوكى سفير دولة التشيك فى مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والتشيك فى مجال الموارد المائية.

أشاد سويلم بالتعاون البناء بين مصر والتشيك خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على رغبته فى إستمرار هذا التعاون المتميز وتعزيزه خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر جوكى عن شكره على حسن الإستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر فى كافة المجالات لاسيما فى مجال الموارد المائية، حيث تم التباحث خلال الاجتماع حول مسودة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.

وأوضح سويلم أن الشركات التشيكية العاملة فى مجال تصنيع الطلمبات بمحطات الرفع تعد من أكبر الشركاء الموردين لوحدات الطلمبات بالمحطات ومكوناتها لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، حيث تم توريد حوالى 200 طلمبة تستخدم فى 50 محطة رفع تمثل حوالى 10% من أجمالى إعداد المحطات على مستوى الجمهورية.

وتم التباحث خلال اللقاء حول أهمية تعزيز التعاون ونقل خبرات الجانب التشيكى للجانب المصرى فى مجال تصنيع قطع الغيار لوحدات الطلمبات وأعمال صيانة مكونات الطلمبات، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلى لإجراء أعمال الصيانة العاجلة والعمرات لوحدات الطلمبات وصناديق التروس بالتعاون مع الجانب التشيكى، كما تم التباحث حول دراسة تصنيع قطع الغيار الإستيرادية للمهمات الموردة من الشركات التشيكية من خلال شراكة بين الشركات التشيكية والشركات المصرية الوطنية، وكذا دراسة التعاون فى تطوير وتنفيذ برامج للمساعدة فى إعداد خطط الصيانة لوحدات الطلمبات بالمحطات، وكذا تطوير نظم تقييم الحالة الفنية لوحدات الطلمبات وتحديد مدى إحتياجها للإحلال والتجديد الكلى أو الجزئى أو العمرات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والتشيكى فى المجال البحثى، من خلال التنسيق بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة والجامعات والمراكز البحثية بدولة التشيك، وخاصة فى مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للتوسع الزراعى وإستخدام نظم الرى الحديث والرى الذكى، والتعاون البحثى لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد وتوفير إستهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع، بالاضافة لقيام الجانب التشيكى بتوفير دورات تدريبية فى مجال المياه للمتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

وإستعرض سويلم خلال اللقاء مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجها بالدعوة للجانب التشيكى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

كما توجه سويلم بالدعوة للجانب التشيكى بالمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم، حيث أكد السفير التشيكى على حرص بلاده على المشاركة بوفد رفيع المستوى فى فعاليات الإسبوع، فى ظل إدراك الجانب التشيكى لأهمية هذا المؤتمر الدولى.