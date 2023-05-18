وأشار حسين -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إلى أن "أهم البنود التي ستتم مناقشتها في القمة العربية هي التحديات والأزمات وأهمها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وغيرها".



وقال إن العراق أسهم بشكل فاعل في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مضيفا أن: "العراق ومنذ أن جمد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، كان متمسكا بأن تعود سوريا لمقعدها وتمارس دورها المهم في العمل العربي المشترك".