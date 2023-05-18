اليوم السابع
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وزير التعليم يفتتح مدارس بمحافظة أسوان لافتتاح مدرستين

الخميس، 18 مايو 2023 10:35 ص
وزير التعليم يفتتح مدارس بمحافظة أسوان لافتتاح مدرستين جانب من اللقاء
كتب محمود طه حسين

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وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة أسوان، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية، حيث من المقرر أن يفتتح مدرستين، ويضع حجر الأساس لمجمع مدارس بالمحافظة.

 

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعبد الكريم لطفى عبد الكريم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي، افتتاح مدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية، وافتتاح مدرسة محمد عبدالمعطي الابتدائية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا، بمنطقة الحصايا.

 

كما يعقد الوزير في ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.


التربية والتعليم

افتتاح مدارس باسوان

محافظة اسوان

اخبار مصر



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