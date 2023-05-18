اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 12:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تبحث آليات الانضمام لشبكة "اليونسكو" لمدن التعلم

الخميس، 18 مايو 2023 11:42 م
نائب محافظ الوادى الجديد تبحث آليات الانضمام لشبكة "اليونسكو" لمدن التعلم جانب من اللقاء
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة ميرفت السمان استشاري منظمة اليونسكو لمدن التعلم ومنسق الشبكة الوطنية لمدن التعلم المصرية، بحضور الدكتورة سلوى مصطفى مسئول نقطة اتصال مدن التعلم، وأمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء بحث وتنسيق الخطوات التنفيذية وتبادل الخبرات بشأن استيفاء شروط التقدم لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تهدف إلى تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة، وضمان المساواة فى توفير فرص التعلم لكافة فئات المجتمع، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، وهو ما يمثل أساسًا لتنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.

الوادي الجديد

شبكة اليونسكو لمدن التعلم

نائب محافظ الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة