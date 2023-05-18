ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة "PETRA - 1"، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 183 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 39937 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 57620 طنا تشمل: 7400 طن أسمنت معبأ و185 طن كسب فول صويا و5800 طن كلينكر و 4775 طن يوريا و1379 طن بصل و3900 طن مولاس و23700 طن ملح و10481 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37927 طنا تشمل: 2139 طن خشب زان و8435 طن خردة و14900 طن فول صويا و 5864 طن حديد و 6589 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1525 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1035 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3554 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164363 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103736 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 4004 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وطنطا وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5789 شاحنة.