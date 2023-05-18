تزامنا مع اليوم الدولى للمرأة.. رئيس ميناء دمياط يهنئ العاملات بالهيئة

تزامنًا مع اليوم الدولى للمرأة فى القطاع البحرى والذى دعت المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) للاحتفال به فى الثامن عشر من مايو من كل عام، قام اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوجيه التهنئة والتحية إلى جميع النماذج المشرفة من الكوادر النسائية العاملة بميناء دمياط، وذلك لجهودهن المخلصة التى أسهمت فى تنمية وتطوير العمل داخل الميناء بالشراكة مع زملائهن تحقيقًا لمفهوم المساواة فى الواجبات والحقوق بين الجنسين.

وبهذه المناسبة قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من المتميزات من الكوادر النسائية بإدارات الهيئة المختلفة كنماذج لباقى الزميلات العاملات تقديرًا وعرفانا لهن كجزء من نسيج العاملين بهيئة ميناء دمياط، كما قام بتكريم ممثلة ميناء دمياط الزميلة الفائزة بجائزة التميز للمرأة العاملة بالقطاع البحرى لهذا العام والتى فازت بها متفوقة على جميع السيدات المرشحات على مستوى كافة الجهات التابعة لقطاع النقل البحرى المصرى.

وأوضح اللواء بحرى أحمد حواش أن ميناء دمياط مستمر فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الكوادر النسائية بالهيئة، حيث كان ميناء دمياط فى طليعة الموانئ المصرية التى اهتمت بتطوير القدرات المهنية وتوفير بيئة العمل الملائمة لتأهيل الزميلات لتولى المناصب القيادية والاشرافية فى مختلف إدارات الهيئة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة.