موجز الاقتصاد: "رجال الأعمال": نستهدف زيادة السياحة الواردة من رومانيا إلى 4 ملايين سائح

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 18-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها "رجال الأعمال": نستهدف زيادة السياحة الواردة من رومانيا إلى 4 ملايين سائح، و"تصديري الكيماويات" يستهدف 20% نمواً فى صادرات منتجات البلاستيك 2023.

"رجال الأعمال": نستهدف زيادة السياحة الواردة من رومانيا إلى 4 ملايين سائح

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بحضور سفير رومانيا بالقاهرة ميهاي ستيفان سوبارو، والدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري، والمهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ومستشار الجانب المصري، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك ولفيف من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وزارة التجارة: استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية وبرنامج الشحن الجوى

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار تطبيق برنامج رد الاعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتي 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة خلال العام المالي 2020/2021 بناءا على توجيهات مجلس الوزراء

"تصديري الكيماويات" يستهدف 20% نمواً فى صادرات منتجات البلاستيك 2023

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استهداف 20% نمو في صادراته من منتجات البلاستيك خلال العام الجاري 2023،

طارق الملا: قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ديفيد ريد النائب الأول لرئيس شركة وذرفورد والرئيس التجارى للشركة للمبيعات الدولية والوفد المرافق له

وزير المالية: نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية.. «بنشتغل على بدائل كثيرة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، و

الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق التأمين للعاملين بالشركة العامة للصوامع

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 789 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين بالشركة العامة للصوامع.

وزير الصناعة يقرر تعيين طارق الجيوشى بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره رقم 166 لسنة 2023، بتعيين طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لاستكمال الدورة الحالية 2021 - 2025 وذلك خلفًا لعضو المجلس المهندس سامي جابر بشاي.

وليد جمال الدين: إطلاق خدمة تموين السفن رسمياً بموانئ الهيئة الاقتصادية خلال أيام

شارك وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الدورة الثانية والثلاثين للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعقد بمدينة سمرقند بأوزبكستان، تحت شعار "الاستثمار في المرونة"،

التخطيط القومى ينظم محاضرة عن أهمية التحويلات النقدية عبر التاريخ

نظم معهد التخطيط القومي محاضرة بعنوان “التحويلات النقدية عبر التاريخ.. ما الذي نتعلمه من 2500 عام من الممارسة؟ ألقاها الخبيرالاقتصاديUgo Gentilini الرائد العالمي في مجال المساعدة الاجتماعية والخبيرالاقتصادي في مجال الحماية الاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

الإحصاء: 16.1% ارتفاعاً بقيمة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية خلال عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.