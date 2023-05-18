اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:12 م
أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء حادث تصادم فى الهند

الخميس، 18 مايو 2023 11:48 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء حادث تصادم فى الهند حادث مرورى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون؛ إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة في ولاية "ماديا براديش" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة (شاجابور) في الولاية عندما كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة (أحمد آباد) مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.

وأضافت القناة أن السلطات الهندية فتحت تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 


ولاية ماديا براديش

الهند

مدينة شاجابور

حادث تصادم



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