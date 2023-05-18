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مصرع شيخ بلد وإصابة ابنته في حادث بقنا

الخميس، 18 مايو 2023 01:25 ص
مصرع شيخ بلد وإصابة ابنته في حادث بقنا إسعاف- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شيخ بلد مصرعه وأصيبت ابنته، في حادث سير، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد مصرع شيخ بلد وإصابة ابنته، في حادث سير بقرية الحسينات في مركز أبوتشت.
 
 
على الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع خالد عبد العليم أبوالمجد، 55 عامًا، شيخ بلد، وإصابة ابنته رهف، 6 أعوام، في حادث سير بقرية الحسينات في مركز أبوتشت.
 
 
تم  نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع شيخ بلد

قرية الحسينات

محافظة قنا

اخبار قنا



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