مصرع أم وطفلين إثر حريق شقة سكنية فى منطقة المقطم

كتب - عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم إثر نشوب حريق داخل شقتهم بمنطقة المقطم وانتقلت سيارات الإطفاء الي المكان و تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل وتم نقل المتوفين الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المقطم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة أم وطفلين وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لشهود العيان .