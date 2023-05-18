مشغولات يدوية وأعمال الهاند ميد.. شاهد إبداعات معرض تراثنا بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تقدم الدولة المصرية، كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية ورعاية الشباب والموهوبين، كما تقدم يد العون للعاملين فى مجال تصنيع المنتجات اليدوية، ودعمهم والمشاركة فى المعارض والمهرجانات على مستوى الجمهورية، والتسويق للمنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبة لتنمية مهاراتهم وتعريفهم بالمستجدات فى سوق العمل والخامات الحديثة ونوعية المشغولات التى يكون عليها الطلب عاليا خلال هذه الفترة. وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشباب والقضاء على البطالة وتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها.

فى هذا الصدد أجرى "اليوم السابع" تقرير من داخل معرض تراثنا للمنتجات اليدوية والحرفية، بمدينة أسوان، الذى حقق نجاح ملحوظ وهذا المعرض يأتى فى اطار حرص واهتمام الدولة على، احياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، ورعاية المواهب فى سبيل احياء الصناعات التراثية. بما يخدم اهداف التنمية المستدامة.

ودعم الحرف التراثية واليدوية، والحفاظ عليها من الانقراض، ولما تمثله هذه الحرف من أهمية كبيرة فى التراث المصرى، وأحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر العريقة والرائدة من ناحية، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين مستوى الدخل.

ويعد معرض تراثنا للمنتجات اليدوية والحرفية دعم من الدولة للمصنعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

والمشاركون ينتجون منتجات ذات جودة عالية وتهتم الدولة بمعرض "تراثنا" وترعى المشروعات والمصنعين الشباب وأصحاب المهن الحرفية والمشغولات اليدوية.

وتشتهر محافظة أسوان، بالصناعات التراثية، ويعمل بهذه الصناعات المئات من الأسر كما تقوم سيدات وفتيات بالعمل فى مجال تصنيع المشغولات اليدوية وهن فى منازلهن.

وسطر شباب أسوان، قصص نجاح فى مجال تصنيع المنتجات اليدوية من خامات بيئية متوفرة بأسوان، ويقوم الشاب" سيد عبد الكريم" بعرض ابداعاته بمعرض تراثنا بمدينة اسوان لمحبى العمل التراثى اليدوى. ويقول ل "اليوم السابع" انه يقوم بعمل مجسمات للمراكب النيلية والبواخر والميداليات.كما يقوم بعرض الطواقى ومنها طاقية بكار وطاقية بوب مارلى وعقد الجميز وله رائحة مميزة من المسك ويلقى اقبال من السياح الاسبان والانجليز وله رائحة نفاذة، وكذلك كف العريس، وعقد الدوم ويعتمد على بذر الدوم والرسم على الرمال وأعرب عن امنياته أن يكون الموسم السياحى الحالى موسم خير.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تدريب العارضات من قبل فرع المجلس على مختلف الحرف اليدوية والبيئية، وذلك فى ظل الدعم الكبير من المحافظ للمرأة الأسوانية فى جميع المجالات، وخاصة المجال الاقتصادى لتوفير مصدر دخل ثابت للعديد من الأسر.

وتابعت، أنه كان هناك تمثيل مشرف لمحافظة أسوان بفعاليات المهرجان، ولاسيما مع جودة الإخراج الجيد والمتميز للمعروضات من الحرف والمشغولات اليدوية، وخاصة فى ظل مشاركة محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج، والأفواج السياحية والشخصيات العامة، وتم كذلك المشاركة فى ورش العمل المختلفة بحضور عضوة الفرع سناء سليمان، وشيماء فاروق مديرة الفرع، كما تم تكريم 50 أماً مثالية منهم الأم المثالية من أسوان تريزة فايز عبد الثالوث 63 سنة.