اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 03:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مركز جسور الثقافى يستضيف حفل أوركسترا إيزيس ضمن أنشطة شهر مايو

الخميس، 18 مايو 2023 03:03 م
مركز جسور الثقافى يستضيف حفل أوركسترا إيزيس ضمن أنشطة شهر مايو حفل أوركسترا إيزيس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستضيف مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة فى أمسية لموسيقى النضة والباروك وذلك يوم السبت القادم 20 مايو 2023 بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

 

يأتى هذا الحفل تتويجًا لورشة عمل مكثفة امتدت على مدار 3 أشهر من التدريب على العزف الجماعى داخل الأوركسترا الوترى بتكوينه الكلاسيكى الغربى بقيادة خالد صالح.

 

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.


الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور الثقافى

اوركسترا ايزيس



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأسقفية تنظم ورشة لتعليم فن المكرمية اليوم

الخميس، 18 مايو 2023 02:00 ص

كنائس مصر تطلق مبادرات لدعم الشباب والمرأة والمجتمع والبيئة.. الأرثوذكسية تطلق "هى تستطيع" و "غيرى الطريقة" لمساعدة الأمهات والسيدات المكافحات.. الكنيسة الأسقفية تقدم خدمات تنموية عبر "معا من أجل مصر"

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:00 م

رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفى

الخميس، 11 مايو 2023 11:01 ص

مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة للمشغولات الجلدية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:48 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار

الأحد، 07 مايو 2023 08:50 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الملك تشارلز على تتويجه ملكا لبريطانيا

السبت، 06 مايو 2023 01:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة