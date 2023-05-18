مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية: لدينا اهتمامات لتطوير السياحة المتبادلة مع مصر

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال القنصل بافيل كيديسيوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، إن ملف السياحة من أهم الملفات لديهم لتوطيد العلاقات مع مصر، مؤكدًا أن الروس يعتبرون مصر من أفضل الدول على رأس أولوياتهم فى السفر خاصة شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف خلال كلمته خلال ندوة "روسيا - أفريقيا: الواقع المعاصر" بالتعاون مع النادي الإعلامي، أن مدينة الإسكندرية من المدن التاريخية ولديهم هدف هو وضعها على الخريطة السياحية لتعريف المواطنين الروس بالمدينة خلال الفترة القادمة، بالإضافة الى تعريف المصريين بالسياحة الروسية والمدن المميزة فى روسيا وتوطيد السياحة المتبادلة مع مصر.

وتحدث عن مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة وأهميته والمهندسين الروس المقيمين فى الضبعة مستعرضًا فيلم تسجيلي عن حياه الخبراء الروس فى مشروع الضبعة وتطبعهم بالثقافة المصرية واستمتاعهم اثناء تواجدهم فى مصر.

وكان المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية نظم لقاء المائدة المستديرة برئاسة القنصل الروسي بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وذلك حول موضوع "روسيا - أفريقيا: الواقع المعاصر" بالتعاون مع النادي الإعلامي، وحاضر في اللقاء شيرين مصطفى رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، الدكتورة آنا بيليكوفا - محاضرة أولي بجامعة موسكو الحكومية، الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني، جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، مستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، رئيسة قسم المراسم في قنوات RT ومؤسسة نادي المستشرقين، لويس جويند- مؤسس مجلة " Helloafrica.ru"، خبير في مجال العلاقات التجارية الدولية، متخصص في العلاقات الروسية – الأفريقية.