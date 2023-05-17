اليوم السابع
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طلاب هندسة السويس يتفقدون موقع محطة الضبعة النووية.. صور

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:40 م
طلاب هندسة السويس يتفقدون موقع محطة الضبعة النووية.. صور طلاب هندسة السويس
كتب: رحمة

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في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفي سبيل تفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع. 

 

ونظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة  الدكتور أمجد الوكيل وبالتعاون مع جامعة السويس  زيارة ميدانية لطلبة كلية الهندسة لموقع المحطة النووية بالضبعة.

 

و قالت الهيئة في بيان لها اليوم أن الزيارة بدأت بإلقاء محاضرة استعرضت التاريخ العريق لجمهورية مصر العربية في مجال الطاقة النووية، وأهم معالم الانجازات التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية، أعقبها زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع، حيث قام الطلاب بزيارة للرصيف البحري بالموقع والتعرف على أهمية انشائه وآلية تشغيله لاسيما بعد استقبال أول معدة نووية في 21 مارس 2023، وأيضًا التعرف عن قرب على الأعمال الميدانية التي تتم حاليا بمشروع محطة الضبعة النووية بعد تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة في 20 يوليو عام 2022 و19 نوفمبر عام 2022 و3 مايو عام 2023 على الترتيب أي في مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد، وهي سابقة عالمية من النادر أن تحدث في موقع واحد لمحطة نووية، كذلك تعرف الطلاب على الأعمال التجهيزية التي تتم حاليا من أجل تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة.

 

و أعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة وعن سعادتهم وتقديرهم لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع محطة الضبعة النووية تحت رئاسة  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة.

طلاب هندسة السويس يتفقدون موقع محطة الضبعة النووية
طلاب هندسة السويس يتفقدون موقع محطة الضبعة النووية

 

طلاب هندسة السويس
طلاب هندسة السويس

 

موقع محطة الضبعة النووية
موقع محطة الضبعة النووية

 

وصول طلاب هندسة السويس
وصول طلاب هندسة السويس

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة المحطات النووية

الضبعة



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