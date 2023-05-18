محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمرات دولية

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم، بجولة تفقدية ميدانية تفقد المحافظ فيها استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة عدة مؤتمرات دولية هامة منها الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، والتي ستُعقد في مدينة شرم الشيخ من 22 إلى 26 مايو الجارى.بحضور وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الذين يمثلون 81 دولة عضو كما سيشمل الحضور رؤساء الدول وممثلي وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، والأكاديميين البارزين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأيضا الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية لدعم الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية والذي سيعقد في شرم الشيخ في الفترة من 23 الي 24 مايو الجاري بحضور وزراء الشئون الاجتماعية العرب ووفود من جميع الدول العربية وممثلي مؤسسات دولية.

كما تستضيف مدينة السلام المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات في الفترة من 6 إلي 9 يونيو من العام الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، ومجموعة من أبرز صانعي القرارات في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المحلية والعالمية، لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمي ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى.

وتفقد المحافظ محيط قاعة المؤتمرات التي تعقد فيها المؤتمرات، ومحيط أماكن الإقامة للوفود، وأيقونة السلام التي تعتبر مزارا أساسيا لوفود المؤتمرات وكافة الزوار.

واطمأن محافظ جنوب سيناء علي جاهزية المدينة التي أتمت استعداداتها من رفع الإعلام بمختلف الميادين والطرق، وصيانة أعمال الزراعات وأحواض الزهور، وأعمال التجميل والتخطيط بجميع طرق المدينة، كما شدد المحافظ خلال التفقد علي تكثيف اعمال النظافة علي مدار اليوم لتظهر شرم الشيخ كعادتها دائما في سحر وجمال تحظى بإشادة الوفود الدولية.

رافق المحافظ خلال التفقد عددا من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير مرور جنوب سيناء.