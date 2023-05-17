محافظ جنوب سيناء يشدد على النظافة والصيانة والحفاظ على الطابع التراثي بجولة في السوق القديم

خلال جولة ليلية ضمن جولاته التفقدية المستمرة، تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، أخر المستجدات لأعمال تطوير منطقة مصر القديمة بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في اطار متابعة أعمال التطوير المستمرة للسوق القديم الذي أصبح مزارا أساسيا لجميع الرحلات السياحية والقادمين الي مدينة شرم الشيخ.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة تعدد الأنشطة المختلفة وملائمتها مع تنوع السائحين وجنسياتهم، مع ضرورة الحفاظ علي الطابع التراثي القديم لمنطقة السوق.

وشدد المحافظ خلال الجولة علي ضرورة اجراء اعمال الصيانة الدورية باستمرار للحفاظ علي المنطقة ومظهرها أمام الزائرين، وكذا أعمال النظافة المستمرة خصوصا ان السوق يشهد ازدحاما شديدا من الزائرين من السائحين من مختلف الجنسيات.

رافق المحافظ خلال التفقد عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.