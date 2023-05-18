اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه بالتحقيق مع المتسببين فى تسريب امتحان الإعدادية

الخميس، 18 مايو 2023 11:32 ص
محافظ الدقهلية يوجه بالتحقيق مع المتسببين فى تسريب امتحان الإعدادية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي اليوم وتأجيله ليوم السبت القادم، نتيجه تداوله علي بعض المواقع  الالكترونية، وتحويل المقصرين للتحقيق، وذلك بناء علي ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.
 
ووجه مختار لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المتسببين في تسريب الامتحان مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصه علي توفير الجو الملائم للطلاب لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص،والتصدي بكل حسم لأي من محاولات الغش بلجان الامتحانات بنطاق المحافظة.
 
جاء ذلك فى إطار التنسيق والتعاون القائم بين محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدقهليه

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