محافظ الدقهلية يحيل 86 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 86 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا والمنصورة وشربين والمطرية وميت غمر وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن37 محضر نقص وزن و4 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (30 شيكارة) و8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و1محضر عدم وجود قائمة بيانات، و9 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر سلع بدون فواتير، و2 محضرذبح خارج السلخانة، و2 محضر غش تجارى، و10 محاضر تبديد حرز، وتم التحفظ على 15 طن مواد غذائية ( ملح-عسل جلوكوز)، و600 كجم كبدة مجمدة و45 كجم لحوم بلدى و52 كجم كبدة ولحوم مجمدة ،كما تم إعدام 80 كجم أسماك مجمدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق استمرت أعمال اللجان الخماسية للمرور على المحلات والاسواق بنطاق الوحدات المحلية باشراف ومتابعة رؤساء المراكز وذلك فى كل من مركز المنصورة باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقى رئيس المركز، وفى ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدى الجروانى رئيس المركز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم ضبطها والمحاضر التى تحريرها فى شأن تلك المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.