محافظ الإسكندرية: تنفيذ 3 مشروعات جديدة لفصل شبكة مياه الأمطار

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم استشاري المشروع ووكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثل إدارة المياه بالهيئة الهندسية، والمهندسة أميرة صلاح معاون المحافظ للشئون الفنية والهندسية.

وقال اللواء محمد الشريف إن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول عاجلة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.

وأوضح أنه بتاريخ 30 أبريل العام الحالي تم البدء في تنفيذ 3 مشروعات استكمال لمشروعات الأسبقية الأولي من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة في منطقة سموحة" النقل والهندسة - ميدان فيكتور عمانويل"، وسيدي بشر" محمد نجيب وخالد ابن الوليد و شارع 57"، وجميعها تعتبر نقاط ساخنة في أوقات النوات وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة والتي كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين أثناء فترات النوات بسبب عدم إستيعاب شبكه الصرف الصحي لكميات الأمطار الهائلة التي تتعرض لها المحافظة في فترة قصيرة، وذلك بإجمالي تكلفة تقديرية للثلاث مشروعات 850 مليون جنيه، وإجمالي المساحة المخدومة للمشروعات الثلاث 3 مليون متر مربع، وإجمالي مسطحات الرصف بالمشروعات الثلاث 400 ألف متر مربع.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات من ضمن مشروعات سيتم تنفيذها لادارة مياه الامطار بالمحافظة بصورة متكاملة لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في مشروع الدلتا الجديدة، كما أنها تعد أيضا متكاملة مع الـ 3 مشروعات التي تم تنفيذها قبل موسم النوات هذا العام والتي ساهمت بصورة واضحة، وحققت الغرض المنشودة لها.

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع إدارة المرور قبل البدء في تنفيذ المشروعات وبناءاً على تلك التنسيقات تم تحديد البدء بأعمال التنفيذ في عدد 4 شوارع بنطاق منطقة سموحة "البرت الأول - النقل و الهندسة - إسماعيل سري - زهران"، وإرجاء باقي شوارع المشروعات ذات الكثافة المرورية العالية والمحاور الرئيسية والبدء في تنفيذها بعد الانتهاء من العام الدراسي الحالي للحفاظ على السيولة المرورية و عدم تضرر المواطنين.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الحفر وتركيب مواسير بأقطار مختلفة بطول حوالي 2 كيلو، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ المشروع في شارع البرت في خلال 10 ايام و سيتم البدء في إعادة الشئ لأصلة والرصف بداية من يوم الأحد القادم وسيتم العمل على إعادة الشئ لأصلة والرصف أولا بأول.