تحرير 199 محضرا و699 حالة إشغال متنوع فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت مناطق سيدي جابر وسموحة وعزبة سعد ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 منشأة ، وضبط ثلاجة مجمدات بداخلها ما يزيد عن 110 كيلو أطعمة فاسدة وتحرير عدد 46 محضرا متنوعا والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع.

وشن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار إستهدفت طريق الكورنيش، شارع قائد الاسراب، أمين خيرت الغندور ، شارع الأرمن وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير عدد 41 محضر متنوع والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ13 ألف جنيه.

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت شوارع حاره الجامع، هيبوقراط ، اماسيس ،سنادينو، ابن حزم ،طاغور ، وقنال السويس البطيء وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 31 محضرا متنوعا و8 إنذارات والتحفظ علي 230 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ27 ألف جنيه.

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة للتأكد من الإلتزام بالأسعار في المحال التجارية والأسواق شملت طريق إسكندرية مطروح من البيطاش حتى أبو يوسف ، شارع الحديد والصلب ، زهراء الهانوفيل ، شارع الهانوفيل الرئيسى ، سوق الهانوفيل أسفرت الحملة عن تحرير عدد 57 محضر متنوع و13 إنذار و190 حالة إشغال متنوع وإعدام 48 ك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة رقابية مكبرة للتفتيش على المحال التجارية إستهدفت منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر متنوع و27 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 30 ألف جنيه واعدام 35 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ علي 54 حالة إشغال متنوع.

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت برج العرب القديم ، قرية ابوصير وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر ب 4 آلاف جنيه.