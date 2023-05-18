ماستركارد تطلق كتاب "Lasting Legacy" احتفاءً بـ 25 امرأة ملهمة ومسيرتهن الريادية

كشفت ماستركارد عن كتابها الجديد « Lasting Legacy - تكريم 25 امرأة مُلهمة احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 25 لإطلاق priceless». ويروي الكتاب قصص نجاح بعض من أهم القيادات النسائية في العالم، ولمحة عن مسيرتهن المهنية الملهمة في مجالات عدة مثل الفنون والرياضة والسياسة والضيافة والخدمات المالية وغيرها، وتم إطلاق الكتاب خلال شهر مارس 2023، الذي يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويصادف الذكرى السنوية الـ 25 لإطلاق منصة «priceless» العالمية من ماستركارد، والتي شكلت على مدار ربع قرن جسراً يربط الناس بشغفهم.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مبادرات ماستركارد الرامية للاحتفاء بدور المرأة في المجتمع وفتح أبواب الفرص أمامها، وذلك في إطار التزام الشركة ببناء مجتمع أكثر إنصافاً وعدلاً، حيث يكشف الكتاب عن الدور الريادي للنساء في تشكيل عالمنا، ليكون مصدر إلهام لقرائه لاتخاذ خطوات مؤثرة في حياتهم ومجتمعاتهم لسد الفجوة بين الجنسين وبناء مستقبل أكثر شمولًا تسوده المساواة في المعاملة والعمل.

ويسلط الكتاب الضوء على المسيرة المهنية والتأثير الإيجابي لمجموعة من النساء من بينهن: نونا جابرينداشفيلي، أسطورة الشطرنج وأول امرأة تحصل على لقب «الأستاذ الكبير» في لعبة الشطرنج؛ ونزهة العلوي، المؤسس لمجموعة ميشد، وأمبرين موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة سوق المال Souqalmal.com؛ وليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة؛ وجينيفر بلاندوس، الشريك الإداري لشبكة «Female Fusion»؛ وعلا يونس دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «BitOasis».

وبهذه المناسبة، قالت بياتريس كورناكيا، النائب الأول للرئيس للتسويق والاتصال لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "بالنسبة لنا في ماستركارد، فإن هذا الكتاب هو عمل إنساني مفعم بالحب يلقي الضوء على مسيرة نساء ملهمات ورائدات، ساهمن في الارتقاء بالمجتمعات حول العالم. ونأمل أن تشجع القصص الملهمة التي يتضمنها كتاب «Lasting Legacy» القراء، بغض النظر عن جنسهم، على السعي لإرواء شغفهم وإحداث تأثير إيجابي مستمر في المجتمع يلهم الأجيال الجديدة."

ويعكس كتاب ««Lasting Legacy» - تكريم 25 امرأة مُلهمة احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 25 لإطلاق priceless» رحلة تطوّر «priceless» من ماستركارد، التي واكبت بمرور الوقت مسيرة التحول المستمر التي شهدتها الشركة، والتغير المتواصل في توجهات المستهلكين. ومع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 25 لمنصة «priceless»، تواصل ماستركارد العمل على ربط الناس بشغفهم واهتماماتهم وطموحاتهم عبر إتاحة الفرص لكل شخص من شتى أنحاء العالم للسعي وراء شغفه والمضي قدماً نحو تحقيق هدفه.

يتوفر الكتاب اعتباراً من 14 مارس 2023، ويمكن الحصول عليه عبر الإنترنت وفي المكتبات والجامعات والمدارس وعلى موقع BooksArabia.com.