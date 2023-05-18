ماذا تعرف عن العلاج بالأكسجين؟

كتب – حسام الشقويرى

يساعد العلاج بالأكسجين التكميلى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوى المزمن وفيروس كوفيد -19 وتوقف التنفس أثناء النوم ومشاكل التنفس الأخرى على الحصول على ما يكفى من الأكسجين للعمل والبقاء بصحة جيدة، حيث يمكن أن يؤدى انخفاض مستويات الأكسجين فى الدم (نقص تأكسج الدم) إلى تلف الأعضاء وتهديد الحياة، وقد تحتاج إلى العلاج بالأكسجين مدى الحياة أو مؤقتًا، وتساعدك مستويات الأكسجين الصحى فى الدم على الشعور والنوم بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

حالات تحتاج العلاج بالأكسجين..

الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة .

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

كوفيد -19 .

التليف الكيسي .

فشل القلب .

سرطان الرئة أو أنواع السرطان الأخرى .

الالتهاب الرئوي .

التليف الرئوي .

توقف التنفس أثناء النوم .

وقد يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المرتفعة أو يزورونها أيضًا إلى أكسجين إضافى، بما فى ذلك متسلقو الجبال، وتكون مستويات الأكسجين في الهواء أقل في الأماكن المرتفعة .

ويمنح العلاج بالأكسجين جسمك الأكسجين الذي لا يحصل عليه عندما تتنفس الهواء، قد تفكر في الأمر على أنه وسيلة مساعدة للجهاز التنفسي، وعندما تتنفس من خلال فمك أو أنفك فإن جسمك يمتص الهواء، ويحتوي الهواء على 80% نيتروجين و 20% أكسجين. تنقي رئتيك الأكسجين من هذا الهواء. ثم ترسل الأكسجين عبر الأوعية الدموية إلى أعضائك وأنسجتك وخلاياك.

وعندما تعاني من مشاكل في الرئة ، لا يصل الأكسجين الكافي إلى خلاياك للحفاظ على عمل جسمك وأعضائك كما ينبغي. تصاب بمستويات منخفضة من الأكسجين في الدم ( نقص تأكسج الدم )، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي نقص الأكسجة في الدم إلى تلف الأعضاء وفشل الأعضاء. يمكن أن يكون نقص الأكسجين مهددًا للحياة.

علامات انخفاض مستويات الأكسجين

لا يمكنك دائمًا معرفة متى تكون مستويات الأكسجين لديك منخفضة. عند ظهور الأعراض ، قد تشعر بما يلي..

ضيق في التنفس .

لون مزرق للجلد والشفاه والأظافر.

التعب الشديد .

صداع شديد .

السعال أو الصفير .

سرعة النبض ومعدل ضربات القلب .

ارتباك.

فوائد العلاج بالأكسجين

لا يمكن أن يعالج العلاج بالأكسجين مشكلة في الجهاز التنفسي. لكن يمكن أن يساعد جسمك في الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه للحفاظ على صحة الأعضاء وعملها.