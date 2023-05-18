وأضاف لافروف- خلال رسالة بالفيديو فى افتتاح المنتدى السابع للدبلوماسيين الشباب لدول منظمة التعاون الإسلامي- "تنطلق روسيا باستمرار من أن تطوير العلاقات الدولية فى ظل نظام المواجهة، هو طريق مسدود، يجب تجنب المواجهات غير المنطقية والخطيرة للغاية بين المراكز العالمية".

وأكد أنه من المهم للمجتمع الدولي ضمان وجود النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب ليس بالقوة، بل من خلال الضبط القانوني على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول.