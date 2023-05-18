اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كيسنجر: اليابان ستصبح قوة نووية في غضون الأعوام الـ 5 المقبلة

الخميس، 18 مايو 2023 02:00 ص
كيسنجر: اليابان ستصبح قوة نووية في غضون الأعوام الـ 5 المقبلة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنرى كيسنجر
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنري كيسنجر، إن اليابان يمكن أن تصبح قوة نووية في غضون الأعوام الخمسة القبلة.

وأوضح كيسنجر في حديث لصحيفة The Economist البريطانية: " هنالك رؤية واضحة لوجهة اليابانيين، فهم يعرفون غايتهم جيدا، وهم في طريقهم ليصبحوا قوة نووية في غضون 5 أعوام".

وأضاف كيسنجر أن اليابان تريد أن تكون قريبة من الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستبعد احتمالية إبرامها مستقبلا لصفقات لن تكون في صالح واشنطن.

وتابع: "لا أعتقد أن اليابان تعتزم أن تكون عضوا دائما في نظام عالمي متعدد الأقطاب، سيقيدها ويحد من حريتها".


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