كل ما تحتاج معرفته عن آلام الساق.. علاجات بسيطة

كتب – حسام الشقويرى

ألم الساق هو اضطراب شائع يعاني منه كثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم، و يمكن أن يكون بسبب إصابة أو ممارسة الرياضة أو العمل الزائد أو المشي لمسافة طويلة. ومع ذلك ، فإن معظم الناس لا يولون الاهتمام المطلوب، بدلاً من ذلك ، يستخدمون العلاجات الفورية لتتماشى مع يومهم، إنه يعطي راحة مؤقتة ولكن يمكن أن يؤثر على الحالة لجعلها أسوأ. السبب الأكثر شيوعًا وراء تفاقم الألم هو الجهل ، والذي يأتي من نقص الوعي وفقا لما نشره موقع healthifyme

عادة ما يكون ألم الساق نتيجة التهاب أنسجة الساق. يمكن أن يحدث أيضًا بسبب إصابة في العظام والمفاصل والعضلات والأوتار والأربطة وما إلى ذلك اعتمادًا على سبب الألم ، قد تعاني الساق الواحدة أو كلا الساقين من الألم. وذلك لأن الساق لها هياكل وأنسجة متعددة. أي إصابة أو اضطراب ينتج عنه تورم ويسبب الألم.

ما هو ألم الساق؟

ألم الساق هو أحد أعراض الإصابة أو المرض الذي يؤثر على أي بنية أنسجة في ساقيك. يمكن أن تكون هذه الهياكل عبارة عن الأوعية الدموية والعظام والمفاصل والعضلات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إصابة الأعصاب والأنسجة الرخوة في الساقين قد تسبب الألم. يمكنك أن تشعر به في أي مكان بين الورك والقدمين. على سبيل المثال ، يمكنك الشعور بألم في الورك والفخذين والركبتين والكاحل والقدم وأصابع القدم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يسبب تجلط الدم وتقييد الدورة الدموية والحالات الطبية الأساسية أيضًا ألمًا في الساق.

أعراض آلام الساق المزمنة

وفقًا للفهم الشائع ، فإن ألم الساق يعاني فقط من ألم في قدميك بسبب المشي المفرط أو الإرهاق أو الإصابة. ومع ذلك ، فإن أعراض آلام الساق منتشرة ، وتجنبها يمكن أن يؤدي إلى آلام الساق المزمنة. بعض الأعراض الشائعة لألم الساق المزمن هي:

يزداد ألم الساق سوءًا عند المشي أو ممارسة الرياضة

تورم في كلا الساقين

حمى وعلامات عدوى

أرجل شاحبة وباردة

تلون مسود أو مزرق على الكدمات والقدمين

أرجل مؤلمة ومنتفخة

إصابة مع ضوضاء الطحن والفرقعة

عدم القدرة على ممارسة الضغط أثناء الحركات

علاجات لعلاج آلام الساق في المنزل

يمكن لبعض علاجات الرعاية الذاتية السهلة والفعالة أن تساعد في علاج آلام الساق. ومع ذلك ، تأكد من العناية الطبية إذا لم يتراجع الألم مع هذه العلاجات. سوف يساعد في منع حدوث المزيد من المضاعفات.

تقنية الأرز

إنها وسيلة إسعافات أولية موصى بها للألم المصاحب للساق. إنها تعني:

استراحة:

إذا شعرت بألم في ساقيك أثناء الحركة ، فقم بإراحة ساقيك. لا تمشي أو تستهلك عضلات الساقين بكثرة. استمر في فعل ذلك حتى تتمكن من الحركة دون ألم.

جليد:

يمكنك استخدام كيس ثلج حول المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة. افعل ذلك عدة مرات لتشعر بتحسن.

ضغط:

استخدم الجوارب الضاغطة أو لف رباطًا مطاطيًا حول موقع الألم. يمنع الحركات ويسيطر على التورم.

ارتفاع:

هذا يعني أنك بحاجة إلى إراحة ساقك فوق مستوى قلبك لبضع دقائق ، حوالي 3 إلى 4 مرات في اليوم. يمنع تراكم السوائل في مكان التورم مسببة التورم. بدلاً من ذلك ، يساعد في نقل السوائل إلى أجزاء أخرى من الجسم وتقليل التورم.

تدليك ساقيك

مجرد تدليك وفرك ساقيك في اتجاه تصاعدي نحو قلبك. اضغط برفق وتجنب ممارسة المزيد من الضغط. سوف يساعد في تخفيف تركيز السوائل في تلك المنطقة وتخفيف الألم.

علاج الكركم

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل الكركمين. يمكنك استخدامه بعدة طرق لعلاج الألم. على سبيل المثال ، يمكنك وضع معجون الكركم وزيت السمسم الدافئ على المنطقة المصابة. يساعد على تقليل التورم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك شرب حليب الكركم الدافئ أو شاي الزنجبيل والكركم لجني الفوائد العلاجية للكركم.

حمام الملح

تساعد أملاح إبسوم على استرخاء العضلات وتقليل التورم. انقع قدميك تحت الماء الفات