قومى المرأة بكفر الشيخ يطلق حملة "بلدى أمانة" لرفع الوعي بالتحديات.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، حملة ممتدة لطرق الأبواب تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، وتعزيز دور المواطنين الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة ورفض سماع أو نشر الشائعات والاراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الايجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحسين جودة حياتهم، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقرر الفرع بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، تم الاستعانة بـ 50 رائدة ريفية، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 20 مايو، وحتى الأربعاء 24 مايو، وسبق تنفيذ الحملة هذا اللقاء الموسع، لعرض رسائل الحملة في صورة سهلة ومبسطة، وتم من خلال اللقاء الحديث عن العديد من المشروعات القومية المنفذة، والجاري تنفيذها على نطاق الجمهورية، ومحافظة كفر الشيخ، ومبادرة حياة كريمة، ومدى الإنجاز فيها مع مناقشة وضع المحافظة قبل وبعد تلك المشروعات.

حاضر في اللقاء الدكتورة أماني شاكر مقرر الفرع ، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف و القس يسطس عن الكنسية بكفر الشيخ، والدكتور محمد رأفت، معاون المحافظ، بحضور عضوات الفرع الدكتورة جاكلين بشرى، وفريدة المزين، ونسرين النحاس، والدكتورة هاله فراج، وعدد من رجال الدين والائمة ، وعدد من المتعاونين مع فرع المجلس، ورائدات المجلس والمتطوعات.



الحضور من المشايخ والمدعوين



الحضور من رجال الاوقاف



جانب من الحضور بالندوة



حضور لرجال الدين المسيحي



قومي المرأة بكفرالشيخ يطلق حملة بلدي أمانة لرفع الوعي بالتحديات



محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات